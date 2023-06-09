عين الدفلى: بداية تصوير فيلم قصير حول أحداث ساقية سيدي يوسف

إنطلقت أمس الخميس بولاية عين الدفلى عملية تصوير فيلم قصير بعنوان “الساقية”. يروي القصف الذي تعرضت له قرية ساقية سيدي يوسف بتونس. من طرف طائرات الجيش الإستعماري الفرنسي عام 1958.

وبدأت عملية تصوير هذا الفيلم القصير الذي بادرت بإنتاجه وزارة الثقافة والفنون في إطار الاحتفالات بالذكرى الستين للاسترجاع السيادة الوطنية. بالموقع الأثري “الخربة” الواقع ببلدية العامرة في عين الدفلى، بحضور والي الولاية عبد الغني فيلالي، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفنان المصادف لـ8 جوان.

وقال مخرج الفيلم مهدي تساباست لـوأج، أن فيلم “الساقية” سيتم تصويره في عين الدفلى ويتناول قصف طائرات الاستعمار الفرنسي لقرية ساقية سيدي يوسف التونسية يوم 8 فيفري 1958. من خلال قصة أم وطفليها نصيرة و إبراهيم.

كما يروي الفيلم على مدار 30 دقيقة، من عين الدفلى قصة هذه العائلة منذ شروعها في عبور مدينة سوق أهراس إلى القرية التونسية مرورا بخط موريس. إلى غاية وصولها في اليوم الموالي إلى ساقية سيدي يوسف. حين بدأ الجيش الفرنسي في قصف المنطقة بالقنابل ليقتل سكانها. من بينهم الأم الجزائرية وابنها الصغير، حيث لم ينجو من المجزرة سوى الطفلة نصيرة.

كما أضاف المخرج أن بداية هذا الفيلم القصير ستكون من خلال ومضات قصيرة تسترجع من خلالها نصيرة. التي أصبحت مختصة في الآثار، ذكريات رحلة عائلتها متوقعا عرض هذا الفيلم خلال جويلية المقبل.

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