عين الدفلى: بسبب “هاتف نقال”.. طعنة “كلونداري” تنهي حياة شاب بالعطاف

شهدت بلدية العطاف في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الثلاثاء جريمة قتل مأساوية. راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 34 سنة.

و حسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة بعين المكان. بعد تلقيه طعنة بواسطة سلاح ابيض من نوع ” كلونداري ” اخترقت القلب. و وصلت حتى الكتف خلال مشاجرة حول هاتف نقال بمقهى مجاور للمسجد بحي السكارة.

وأضافت ذات المصادر التي أوردت الخبر للنهار، أن الجاني لاذ بالفرار ولازال البحث عنه جاريا. في حين حولت جثة الضحية إلى مستشفى سيدي بوعبيدة.