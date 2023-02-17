عين الدفلى: تدشين شطر من الطريق الإجتنابي الجنوبي الرابع بطول 17 كلم

أشرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، على دخول حيز الاستغلال شطر من الطريق بطول 17 كلم يمتد من خميس مليانة إلى غاية مدينة جندل بولاية عين الدفلى. حيث يشكل جزءا من الطريق الإجتنابي الجنوبي الرابع الرابط بين الطريق السيار “شرق-غرب” وولاية برج بوعريريج.

وقال الوزير، في ندوة صحفية نشطها على هامش زيارة عمل إلى ولاية عين الدفلى أن “الشطر الذي دخل حيز الخدمة هو الجزء الأول من الطريق الإجتنابي الجنوبي الرابع. الذي يربط خميس مليانة بمدينة البرواقية بولاية المدية. على المدى المتوسط بولاية برج بوعريريج على طول 262 كلم”.

كما أشار رخروخ إلى أن هذا الشطر الذي تم تدشينه سيخفف الضغط على الطريق السيار “شرق-غرب”. الذي يشهد حركة مرور متزايدة وسيكون له أثر اقتصادي كبير. وبالنسبة للجزء الأول من المشروع الذي يمتد من خميس مليانة إلى البرواقية (ولاية المدية). أعلن الوزير أنه سيسلم في ديسمبر 2024 مضيفا أن تكلفة المشروع بلغت 60 مليار دج.

وفيما يتعلق بالجزء الثاني من المشروع “البرواقية- برج بوعريريج”، أكد الوزير على ضرورة القيام بدراسات معمقة ومنتظمة مع ضمان توفير الأغلفة المالية لتفادي التوقف عن العمل. الذي ينتج عنه تكاليف إضافية للمشروع مؤكدا على رفع جميع القيود.

وبخصوص مشاريع الطرق الجانبية الـ 24 للطريق السيار، أوضح الوزير أنه سيتم إتخاذ تدابير لتسجيل كل طريق جانبي كأولية بغية تسليمها في أسرع وقت ممكن وتوفير الأموال الضرورية لإنجازها وتسليمها. بالإضافة كذلك إلى أن الأولوية تحدد وفقا لمدى تقدم الأشغال و الإسهام الاقتصادي لكل طريق جانبي.

وعن محطات الدفع، أكد رخروخ أن الأشغال تعرف تقدما معتبرا عموما بنسبة 80 بالمائة. وأن الأشغال ستنتهي بداية عام 2024. مضيفا أنه سيتم تقديم عرض “لتحديد كيفية القيام بذلك”.