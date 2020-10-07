عين الدفلى: تسجيل عدة مخالفات مرورية وتحرير إجراءات متابعة قضائية وإدارية للسائقين

رفعت فرق الأمن العمومي لعين الدفلى عدة مخالفات تتعلق بالسلامة المرورية، وحررت إجراءات متابعة قضائية وإدارية لجنح مرتكبة من السائقين.

وحسب بيان أمن عين الدفلى، فقد تم تحرير 2108 مخالفة المرورية الجزافية المحررة ضد مخالفي أحكام قانون المرور.

وتم تسجيل 230 حالة سحب فوري لرخص السياقة وفقا للحالات الواردة ضمن نفس القانون نظرا لخطورتها ونتائجها على السلامة المرورية.

وتم تسجيل 148 حالة متعلقة بالجنح المرورية المرتكبة من طرف السواق التي استدعت المتابعة وتحرير محاضر.

كما تم تسجيل 73 حالة استدعت التوقيف، وكذا الوضع في الوضع في الحظيرة، و3 حالات متعلقة بمخالفات التنسيق.

وفيما يخص عمليات المراقبة والتدخلات، نفذت ذات الفرق خلال الشهر المذكور 102 عملية طيلة ساعات اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع.

إلى جانب 113 نشاط آخر يتعلق بمجال تخصصها.

وفيما يخص حوادث المرور المسجلة عبر قطاع الاختصاص، فقد تم تسجيل35 حادث مرور جسماني، أسفر عنها جرح 43 شخص.

وفي سياق مهام التحسيس، فقد واصلت فرقة الأمن العمومي حملاتها تحسبا للتقلبات الجوية تكريسا للوعي والسلامة المرورية.

ونظرا للظرف الصحي الذي تشهده البلاد على غرار بقية دول العالم، جراء جائحة كورونا، فقد واصلت عملياتها الميدانية التوعوية.