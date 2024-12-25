عين الدفلى.. تسمم 11 شخصا من عائلة واحدة بالغاز

أصيب 11 شخصا بتسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بولاية عين الدفلى.

وأوضحت مصالح الحماية المدينة انها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. بالمكان المسمى حي 140 مسكن بوطان بلدية و دائرة خميس مليانة.

حيث خلف الحادث تسمم 11 شخص (الجد+03 نساء+07 أطفال) ، تتراوح ٱعمارهم بين 01 سنة و 83 سنة. لهم ضيق في التنفس و غثيان ، تم إسعافهم و نقلهم إلى مستشفى خميس مليانة .

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