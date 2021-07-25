عين الدفلى: تشميع محل تاجر مصاب بكورونا ويزاول نشاطه

قامت اليوم مصالح الامن الوطني بعين الدفلى بالتنسيق مع مصالح الدائرة و مديرية التجارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب محل لبيع المواد الغذائية بحي ناجم بعين الدفلى، كان بصدد ممارسة نشاطه التجاري بشكل عادي رغم إصابته بوباء كورونا،

الإجراءات تمت بشكل فوري بعد الوقوف على هذه الحالة الخطيرة الماسة بالصحة العمومية. و تمثلت في غلق وتشميع محل المعني لمدة شهر، مع متابعته قضائيا. إضافة إلى غلق وتشميع محلين آخرين خالفا إجراءات الوقاية من فيروس كورونا لمدة 08 أيام.