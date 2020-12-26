عين الدفلى:  تصدير 128 طن من منتوج “الكرمب” إلى موريتانيا

تمكن فلاحوا دائرة العبادية بعين الدفلى من تصدير 128 طن من منتوج الملفوف او ما يعرف بالكرمب الى دولة موريتانيا.

وتمت عملية تصدير الكرمب من عين الدفلى الى دولة موريتانيا بمرافقة من مديرية الفلاحة .

وكان المفتش الولائي للصحة النباتية بمديرية المصالح الفلاحية يوم الخميس الماضي، قد قام بخرجة ميدانية لمراقبة شحنة الملفوف المعدة للتصدير.

يذكر ان الانتاج تم محليا بدائرة العبادية المتميزة على صعيد الولاية بهذا النوع من المنتوجات.

بحيث تمت المصادقة على الشحنة بحضور صاحب شركة التصدير اين قسمت على دفعتين موجهة نحو دولة موريتانيا.