عين الدفلى: تصدير 56 طن من البطاطا إلى موريتانيا

تمكن فلاح من دائرة العبادية بولاية عين الدفلى من تصدير 56 طن من مادة البطاطا الموجهة للإستهلاك نحو دولة موريتانيا.

وتمت عملية تصدير البطاطا من عين الدفلى إلى دولة موريتانيا بمرافقة من مديرية الفلاحة .

وكان المفتش الولائي لحماية النباتات بمديرية المصالح الفلاحية رفقة رئيس القسم الفرعي الفلاحي لدائرة العبادية يوم امس، قد قاما بخرجة ميدانية لمراقبة شحنة البطاطا المعدة للتصدير.

يذكر أن الانتاج هو محلي بدائرة العبادية بحيث تمت المصادقة على الشحنة بحضور صاحب شركة التصدير من مدينة بوفاريك ،

و تعتبر هاته العملية كدفعة أولى تأتي للتعريف بالمنتوج في دولة موريتانيا.