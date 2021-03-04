عين الدفلى: تصدير 60 طن من البطاطا إلى موريتانيا

تمكن فلاح من دائرة جندل بولاية عين الدفلى، من تصدير 60 طن من مادة البطاطا الموجهة للإستهلاك، بنوعيها الحمراء و البيضاء نحو دولة موريتانيا.

وكان المفتش الولائي لحماية النباتات بمديرية المصالح الفلاحية، رفقة رئيس القسم الفرعي الفلاحي لدائرة جندل قد قاما بخرجة ميدانية هذا الصباح لمراقبة شحنة البطاطا المعدة للتصدير.

يذكر أن الانتاج هو محلي بدائرة جندلـ، بحيث تمت المصادقة على الشحنة بحضور صاحب شركة تصدير حديثة من ولاية عين الدفلى.

وتعتبر هذه العملية الثالثة نحو نفس الوجهة، بعد تصدير منتوج الكرنب والبطاطا من طرف فلاحي دائرة العبادية.

وتأتي هذهالشحنات للتعريف بالمنتوج في دولة موريتانيا.