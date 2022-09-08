 عين الدفلى..تغريم تاجر بـ7 ملايين سنتيم يبيع الحليب المدعم بـ 45دج بالعطاف

تمكنت مصالح التجارة ببلدية العطاف من ضبط صاحب محل لبيع المواد الغذائية، بأحد احياء المدينة كان يبيع كيس الحليب المدعم بسعر وصل 45 دج

وجاءت عملية الاطاحة على شكل سيناريوهات الأفلام بعد افلات المعني في عديد المرات من مصالح الرقابة كونه كان يستخدم حراسا يكلفهم بتحذيره باستعمال التصفير عندما يلاحظون سيارات ذات المصالح بالجوار بصفتها باتت معروفة لدى الجميع.

ليغلق محله مباشرة بعد ذلك و هو الامر الذي كان يتم في عديد الاحوال.

وتفطن افراد مصالح التجارة لحيلته، فأرسلت موظفا بالمصلحة و غير معروف في أوساط التجار كالمراقبين وبسيارة غير سيارة المصلحة اين توجه نحو المحل وركن المركبة عن بعد.

و من ثم انضم لطابور الانتظار ليصل دوره و يطلب 4 اكياس حليب بمبلغ 100 دج الا ان صاحب المحل استهزأ به و طلب منه اضافة مبلغ 80 دج ، ليستدعي بعدها الموظف زملاءه ويضبطوا المعني في عين المكان.

لتقوم مصالح التجارة بتغريم المعني بغرامة 7 ملايين سنتيم اضافة الى توقيفه عن بيع مادة الحليب نهائيا .

ويذكر ان مصالح التجارة كثفت خرجاتها مؤخرا وزادت من عملية مراقبة جميع الانشطة التجارية لمحاربة مثل هذه الممارسات التي تمس بقدرة المواطن الشرائية خاصة فيما تعلق الامر بالمواد الاساسية ويبقى على عاتق المواطن التبليغ فقط.