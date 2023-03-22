عين الدفلى.. تفكيك شبكة اجرامية لتنظيم رحلات ” الحرقة”

فككت مصالح أمن ولاية عين الدفلى، شبكة إجرامية منظمة مختصة في تهريب المهاجرين عبر البحر و الإطاحة بستة أفراد من أعضائها.

والذين تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 37 سنة، أحدهم ينحدر من إحدى الولايات الساحلية الوسطى و الآخرين من ولاية عين الدفلى.

وتمت عملية تفكيك هذه الشبكة، بعد فتح تحقيق معمق من طرف الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالعطاف، تحت إشراف نيابة الجمهورية المختصة إقليميا.

وذلك إثر تسجيل عمليات هجرة سرية عن طريق البحر لمجموعة أشخاص ينحدرون من ولاية عين الدفلى نحو وجهة أوروبية انطلاقا من إحدى شواطىء ولاية تييازة خلال شهر أكتوبر من سنة 2022.

وهي العمليات التي وثقت في مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقادت االتحقيق المعمقة حيال القضية بالإستناد إلى تحريات ميدانية و تقنية مكثفة، بالتنسيق مع فرقة مكافحة تهريب المهاجرين و الإتجار بالأشخاص و فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية،إلى تحديد هوية منظمي هذه الرحلات.

والذين يوجد من بينهم شخصان ينحدران من ولاية تيبازة يعتبران من المنظمين الرئيسيين لهذه العمليات جرى توقيف أحدهما، مع توقيف شركائهم المنحدرين من مدينة العبادية بولاية عين الدفلى في عمليات أمنية متفرقة.

وتمكنت قوات الشرطة كذلك بعد تفتيش مساكن المشتبه بهم، من حجز وإسترجاع وسائل ومعدات إبحار تستعمل للغرض تمثلت في 13 صدرية نجدة بحرية، جهاز إشارة بحري (سينيال)، قطع غيار خاصة بمحركات قوارب بحرية، 4 دلاء وقود وكمية منه.

بالإضافة إلى هواتف نقالة كانت تستعمل في نشاط عناصر الشبكة الإجرامي.

وتم احالة المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة العطاف، بموجب ملف جزائي عن قضية تهريب المهاجرين من طرف شبكة إجرامية منظمة، تدبير وتسهيل الخروج الغير مشروع من التراب الوطني، لشخص أو عدة أشخاص، تعريض حياة أو سلامة المهاجرين المهربين للخطر أو ترجيح تعرضهم لها.