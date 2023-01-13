عين الدفلى: تفكيك شبكة دعارة من بينهم 3 قاصرات بخميس مليانة

تمكنت شرطة خميس مليانة بولاية عين الدفلى، ممثلة بالأمن الحضري الخامس، من توقيف شبكة تمتهن الدعارة من بينهم 3 قاصرات لا يتعدى سنهن 17 سنة.

وتم توقيف سبعة أشخاص من بينهم فتاة تبلغ من العمر 18 سنة و ثلاثة قاصرات أعمارهم بين 14 و 17 سنة، إحداهم من ولاية تلمسان. بالإضافة كذلك إلى ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 سنة و 29 سنة ينحدرون من ذات المدينة. لتورطهم في قضية إنشاء محل للفسق والدعارة بعين الدفلى.

عملية توقيف المشتبه بهم، تمت بعد تلقي نداء عبر الرقم الأخضر 1548 ، من طرف سكان إحدى عمارات حي واد الريحان في عين الدفلى. بخصوص تصرفات أشخاص من بينهم فتيات مشتبه فيهم بإنشاء محل للفسق والدعارة بذات العمارة. أين أسفر التدخل الميداني لقوات الشرطة عن ضبط المعنيين. الذين تبين أنهم كانوا يستغلون إحدى شقق العمارة لممارسة الفسق و الدعارة. كما تبين أن القاصرات والفتاة كانوا محل بحث بموجب نشرات بحث عامة عن قضية الهروب من مراكز رعاية الأحداث.

المشتبه بهم بعد إستكمال كافة إجراءات التحقيق، أنجز ضدهم ملف جزائي قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة خميس مليانة بعين الدفلى. التي خصت البالغين بأوامر إيداع، عن تهم جناية الإغتصاب على قاصر لم يكمل 18 سنة. جنحة تحريض قاصر على الفسق و فساد الأخلاق. ممارسة الدعارة على قاصر لم يكمل 18 سنة، جنحة إنشاء محل للفسق و الدعارة. بالإضافة كذلك إلى جنحة إغراء الغير على الدعارة و جنحة ممارسة الدعارة. فيما تم خص القاصرات بالوضع في مركز خاص برعاية الأحداث.

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