عين الدفلى: تفكيك شبكة مختصة في صناعة المكملات الغذائية والمقويات الجنسية مجهولة المصدر

تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري ببرج الأمير خالد، التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بجندل مجموعة عين الدفلى. من تفكيك شبكة إجرامية وطنية مختصة في صناعة المكملات الغذائية والمقويات الجنسية، مجهولة المصدر والمكونات.

العملية جاءت في إطار حماية المستهلك وقمع الغش والتهرب الضريبي. حيث يقوم أفراد هذه الشبكة بتقليد الأختام، تزوير الفواتير وشهادات التربص. وقد تمكن أفراد الفرقة بعين الدفلى بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة إقليميا. من إكتشاف ورشة سرية مختصة في صناعة المكملات الغذائية. ومواد تنظيف البدن والعطور بشتى أنواعها.

كما أسفرت العملية عن توقيف شخصان من جنس ذكر و أنثى. أين تم حجز 65498 قرص من المكملات الغذائية، فواتير مزورة، ختم مستطيل مقلد، 03 أجهزة إعلام ألي محمولة، 02 هاتف نقال ومبلغ مالي قدره 130000 دج عائدات للبيع وملصقات مزورة.

سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس مليانة فور الانتهاء من التحقيق من أجل جنحة تقليد أختام الدولة و الدمغات والطوابع والعلامات، جنحة التزوير وإستعمال المزور في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية. بالإضافة كذلك إلى جنحة تحرير فواتير وهمية وفواتير مزيفة،جنحة عدم إمتلاك رخصة إستغلال منشأة غير مصنفة،جنحة ممارسة طرق تدليسيةللتهرب الضريبي، جنحة ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري وجنحة عدم إلزامية وسم المنتوج.

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