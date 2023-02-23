عين الدفلى: توقيف إمرأتان متلبستان باختطاف طفلين

تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالعطاف ولاية عين الدفلى، من توقيف إمرأتان متلبستان باختطاف طفلة صغيرة بمنطقة المخفي بالماين

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار” من مصدر أمنية، أن المرأتان الموقوفتان حاولتا إختطاف الطفلة من أمام مدرسة إبتدائية. بالإضافة كذلك إلى أنهما حاولتا إستدراج طفل آخر إلا انهما فشلتا في ذلك.

وأضافت ذات المصادر التي أوردت الخبر، أن الموقوفتان في الثلاثينيات من العمر. وهما يقطنان خارج الولاية. كما أنهما كانتا على متن سيارة من نوع “سيمبول” تحمل ترقيم الجزائر العاصمة.