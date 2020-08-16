عين الدفلى: توقيف ثلاثيني متلبسا بحيازة أقراص مهلوسة

نفذت مصالح امن ولاية عين الدفلى عملية مداهمة فجائية، بالتنسيق مع الدرك الوطني على مستوى مدينة عين الدفلى، مست معظم الأحياء و الشوارع بها.

وسمحت العملية بتفقد هوية وتعريف عدة أشخاص من مختلف الفئات العمرية، أوقف خلالها شخص في عقده الثالث من العمر، ضبط متلبسا بحيازة أقراص مهلوسة، حيث تم إخضاعه على الفور للإجراءات القانونية.

وبغرض توقيف المركبات محل السرقة أو المبحوث عنها، تم إخضاع العديد منها لعملية المراقبة، بما في ذلك الدراجات النارية.

وقد لاقت العملية إستحسان المواطنين، وهي المندرجة ضمن إطار مواصلة تنفيذ المخطط الأمني الوقائي المسطر من طرف أمن ولاية عين الدفلى لغرض توفير الأجواء المناسبة لهم و محاربة شتى أشكال الإجرام، وبالأخص الإجرام الحضري بالإرتكاز على تكثيف العمليات الشرطية والمداهمات الفجائية.