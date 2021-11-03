عين الدفلى: توقيف جزار  يروج المخدرات والمهلوسات بمحله في خميس مليانة

تمكنت فصيلة الشرطة القضائية بخميس مليانة في ولاية عين الدفلى، من شل نشاط مروج للمخدرات يبلغ من العمر 29 سنة، يقيم بمدينة مليانة ، وحجز كمية من المخدرات تقدر بـ 19 غرام إضافة إلى كمية من الأقراص المهلوسة و مبلغ مالي من عائدات ترويج هذه السموم.

الإطاحة بالمشتبه فيه، تمت بعد إستغلال معلومات تتعلق بنشاطه المشبوه، حيث كان يتخذ محل جزارة كائن بشارع بوقارة بخميس مليانة لممارسة نشاطه في التخزين و الترويج ، أين تمكن عناصر الشرطة، بعد مداهمته بذات المحل من ضبطه متلبسا بحيازة أقراص مهلوسة من نوع بريغابالين، إضافة إلى قطع مخدرات بوزن 19 غرام كانت مخبأة بإحكام بزوايا مختلفة بالمحل، مع حجز مبلغ مالي من عائدات ترويج هذه المواد يقدر بأكثر من 23 مليون سنتيم .

المشتبه فيه قدم أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة خميس مليانة التي خصته بأمر إيداع.