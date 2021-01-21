عين الدفلى: توقيف شاب إختلق سيناريو لتصوير عناصر الدرك بعريب

أمر وكيل الجمهورية بمحكمة عين الدفلى إيداع شاب السجن بعدما نشر فيديو يصور فيه عناصر الدرك أثناء تأدية مهمة.

وقام الشاب بتبليغ كاذب عن بعض الأشخاص المشتبهين بالإرهاب ونشر فيديو يصور عناصر الدرك الوطني اثناء القيام بتوقيفهم.

وحسب مصدر أمني “للنهار” فإن وقائع القضية تعود إلى ليلة الـ 26 جانفي أين تلقت عناصر الدرك الوطني إتصالا بوجود أناس غرباء بوسط مدينة عريب.

كما أن مظهر الأشخاص أدخل الشك والريبة في نفوس المواطنين، ويشتبه أنهم عناصر إرهابية.

وأضافت ذات المصادر أن عناصر SSI تنقلت إلى عين المكان، وأوقفت المشتبه فيهم وحولتهم لمقر الدرك الوطني.

وتبين أن الأشخاص الثلاثة هم مواطنون يعملون بالمدينة وقفوا عند حائط ينتظرون سيارة اجرة تقلهم الى منازلهم.

وقالت المصادر التي أوردت لخبر، أن الشخص قام بنشر فيديو لعملية التوقيف عبر صفحة فايسبوك واتهمهم بالإرهاب.

من جهتها عناصر الدرك الوطني قامت باستغلال المعلومات الواردة عبر الاتصال لتتعرف على هوية الشخص المبلغ.

وصرح الشخص الموقوف أثناء التحقيق، أنه هو من بلّغ على الأشخاص، وقام بتصوير الفيديو بملئ ارادته، كما أنه لا يعاني من أية أمراض عقلي.

المتهم مثٌل فوريا أمام وكيل الجمهورية بمحكمة عين الدفلى، أين أمر بإيداعه الحبس في انتظار محاكمته لاحقا.