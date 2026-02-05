عين الدفلى: توقيف شخصين تورطا في قضيتي سطو

أوقفت شرطة عين الدفلى ممثلة بالأمن الحضري الأول شخصين ينحدران من ولاية مجاورة. على خلفية تورطهما في قضيتي سرقة من داخل مركبة مع إحالتهما على العدالة بموجب ملفين جزائيين.

توقيف المشتبه فيهما تم بعد تحريات وأبحاث تقنية و ميدانية معمقة اثر تسجيل وقوع عمليتي سرقة من داخل مركبتين طالتا مبالغ مالية. حيث كللت جهود محققي المصلحة من فك ملابساتهما وتحديد هوية الجناة وتوقيفهما تباعا بعد التنسيق مع نيابة الجمهورية واتخاذ الإجراءات الشرطية اللازمة. كما تم في سياق التحقيق استرجاع مبلغ مالي محل سرقة فاق 140 مليون سنتيم. إلى جانب ضبط أدوات مستعملة في الجريمة بما في ذلك مركبة.