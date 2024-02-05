عين الدفلى: توقيف شخصين يوهمان الضحايا بالحصول على تأشيرات مقابل الأموال

تمكنت الفرقة الإقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بعين الدفلى بتوقيف شخصين تورطا في قضية نصب و تزوير.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن التحقيق مع المشتبه فيهما بيّن ضلوعهما في النصب على عدة أشخاص و سلبهم مبالغ مالية متفاوتة. بعد إيهامهم بتمكينهم من الحصول على تأشيرات سفر إلى بعض الدول الأجنبية.

محققو الفرقة تمكنوا من ضبط وثائق مزورة و جهاز إعلام آلي. استعمل في النشاط الإجرامي بحوزة أحد الموقوفين إلى جانب مبلغ مالي. كما تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهة القضائية المختصة.