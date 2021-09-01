عين الدفلى: توقيف شخص متورط في قضايا إجرامية

تمكن مصالح الأمن الحضري الأول بخميس مليانة، من توقيف شخص في عقده الرابع من العمر مطلوب لمصالح العدالة جراء تورطه في عدة قضايا إجرامية.

وحسب ما افادت مصالح أمن ولاية عين الدفلى، فإن المعني المقيم بخميس مليانة، صدر ضده أمر بالقبض و نشرة بحث عامة لتورطه في قضايا تتعلق بالمتاجرة في المؤثرات العقلية، و كذا حكم نهائي بالحبس، نتيجة ضلوعه في قضية تجمهر غير مسلح.

وجاء توقيف المعني، في سياق تنفيذ الأوامر و الأحكام القضائية.