عين الدفلى.. توقيف شخص وحجز 2993 قرص مهلوس

تمكنت شرطة العبادية بأمن ولاية عين الدفلى، من توقيف شخص مروج للمؤثرات العقلية وضبطت بحوزته 2993 قرص مهلوس، من نوع بريجابالين ومبلغ مالي ما يقارب 97 مليون سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي.

وأوضح بيان للمصالح الأمنية، أن القضية تمت بعد تحريات عميقة قامت بها الضبطية القضائية لأمن دائرة العبادية. استغلالا لمعلومات تحصلت عليها تفيد بوجود أشخاص بأحد أحياء المدينة بصدد بيع وتسويق كميات من المؤثرات العقلية.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الشرطية والجزائية، أسفرت العملية عن توقيف أحد المشتبه فيهم الذي كان على متن دراجة نارية. متلبسا بحيازة كمية الأقراص المذكورة آنفا ومبلغ مالي ما يقارب 97مليون سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي للجماعة الإجرامية.

حيث أنجز ملف جزائي في حق المشتبه فيه و أحيل على الجهات القضائية المختصة، وفقا لذات البيان.

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