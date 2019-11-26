عين الدفلى.. توقيف شخص يعتدي على المواطنين بإستعمال السلاح الأبيض

وضعت عناصر الشرطة بخميس مليانة، ولاية عين الدفلى، حدًا لمجرم إحترف الإعتداء على المواطنين وسلبهم ممتلكاتهم بإستعمال الأسلحة البيضاء.

وتمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث بخميس مليانة من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة إعتدى على 4 مواطنين قصد سلبهم أغراضهم بالعنف.

وجاءت العملية على إثر تقديم 4 شكاوي من طرف 4 مواطنين من بينهم قاصران، مفادها تعرضهم للسرقة بالعنف، وتحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض من قبل شخص يجهلون هويته على مستوى أماكن متفرقة من مدينة خميس مليانة.

لتتم مباشرة التحقيق في القضايا المطروحة أمام مصالح الشرطة من خلال تكثيف الأبحاث وكذا إستغلال المعلومات المستقاة من الميدان.

حيث تم التعرف على هوية الجاني والذي يُعد من معتادي الإجرام و. كذا المسبوقين في قضايا مماثلة في السرقات بالعنف والتهديد بالسلاح الأبيض.

وقامت مصالح الأمن بالترصد للمشتبه فيه بغية توقيفه والحد من نشاطه الإجرامي وهو ما تكلل بالنجاح حيث تم توقيفه على مستوى السوق اليومي لخميس مليانة.

وبعد تحويله إلى مقر الأمن وعرضه على الضحايا تباعًا تعرفوا عليه من الوهلة الأولى ليتم على إثرها إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيه وتقديمه بموجبه أمام الجهات القضائية حيث صدر في حقه أمر بالإيداع في المؤسسة العقابية لخميس مليانة.