عين الدفلى.. توقيف شخص ينشر أخبارا كاذبة عبر تيك توك

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية، من توقيف شخص قام بنشر أخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور عبر منصة تيكتوك.

وتم توقيف المشتبه فيه، بعد فتح تحقيق تحت إشراف نيابة الجمهورية المختصة إقليميا إثر رصد حساب إلكتروني. يقوم بنشر والترويج للأخبار الكاذبة والمغرضة بين الجمهور تمس بالأمن العمومي والنظام العام.

وخلصت التحريات التقنية المعمقة، إلى متابعة المعني لأجل قضية نشر معلومات وترويج أخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور. من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام.

بالإضافة إلى جنحة القذف والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص. هذا وتم توقيف المشتبه فيه تم أمام الجهة القضائية المختصة.

