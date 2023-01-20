عين الدفلى: توقيف صاحب مطحنة وسائق شاحنة بتهمة المضاربة بمادة الشعير في جليدة

تمكنت مصالح الأمن من توقيف صاحب مطحنة يدعى “أ. م” وسائق شاحنة بتهمة المضاربة بمادة الشعير بمنطقة جليدة في عين الدفلى.

العملية التوقيف جاء بعد حجز كميات كبيرة من الشعير على متن شاحنة بمنطقة جليدة بعين الدفلى.

هذا وكشفت التحقيقات أن مادة الشعير المهربة كانت موجهة إلى مطحنة في إطار المضاربة. كما تورط أحد فلاحي المنطقة في المضاربة والأخير يوجد في حالة فرار.

وحسب مصادر النهار اونلاين التحريات كشفت وجود عملية تهريب منظمة وبشكل دوري لمادة الشعير نحو المطحنة المشبوهة.

وأضافت ذات المصادر ان صاحب المطحنة وسائق الشاحنة مثلا أمس أمام محكمة خميس مليانة في إطار إجراءات المثول الفوري. ليتم إيداع صاحب المطحنة والسائق الحبس المؤقت بانتظار محاكمتهما في وقت لاحق .