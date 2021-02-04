عين الدفلى: توقيف عصابة تمتهن سرقة الكوابل الكهربائية التابعة لشركة النقل بالسكك الحديدية

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية عين الدفلى من توقيف عصابة تمتهن سرقة الكوابل الكهربائية بخميس مليانة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العصابة تتكون من 6 اشخاص اودعوا الحبس الاحتياطي فيما يبقى شخص آخر في حالة فرار.

وأضاف البيان، أن العملية تم بعد ورود معلومات إلى أفراد الدرك الوطني حول نشاط عصابة تقوم بتخريب الأملاك العمومية.

وتتمثل في سرقة كوابل نحاسية تابعة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

وقد تم تكثيف الدوريات حيث تم توقيف شخص متلبسا بسرقة الكوابل النحاسية.

وأضاف البيان، أنه وباستغلال تصريحاته تم توقيف باقي العصابة المتكونة من 6 أفراد كانوا يقومون ببيع المسروقات واقتسام عائداتها.

وقد تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس مليانة، وتم إيداعهم الحبس الإحتياطي.

ووجهت لهم تهم جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية سرقة ممتلكات عمومية.