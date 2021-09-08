عين الدفلى: توقيف قاصرين مختصين في السرقة من داخل ورشات البناء

تمكن الأمن الحضري الخامس بخميس مليانة من الإطاحة بشخصين مختصين في السرقة من داخل ورشات البناء مع استرجاع المسروقات.

المشتبه فيهما البالغان من العمر 17 و 19 سنة، تم توقيفهما من طرف عناصر الشرطة. متلبسين بالسرقة من داخل ورشة بناء بحي واد الريحان بخميس مليانة مع إسترجاع المسروقات.

العملية تمت على إثر تدخل ميداني سريع لعناصر الشرطة بناء على نداء وطلب تدخل من حارس الورشة. أين تمكنت من ضبط الفاعلين بإحدى عمارات الورشة متلبسين بسرقة أنابيب معدنية خاصة بالغاز والمياه وكذا الحنفيات. مع إسترجاع كمية هامة من المسروقات التي قاموا بتوضيبها في أكياس لغرض تحويلها.

المشتبه فيهما بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية بشأنهما، قدما أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة خميس مليانة. التي خصتهما بأمر إيداع.