عين الدفلى: توقيف مروجين للمؤثرات العقلية وحجز 1236 قرص مهلوس

تمكن أمن دائرة خميس مليان من شل نشاط مروجين للمؤثرات العقلية وحجز 1236 قرص مهلوس وأسلحة بيضاء مختلفة.

بالإضافة إلى مبلغ مالي يفوق 05 ملايين سنتيم من عائدات ترويج هذه المواد الصيدلانية المصنفة .

عملية الإطاحة بالمشتبه فيهما جاءت بعد استغلال معلومات تتعلق بنشاطهما الإجرامي بترويج المؤثرات العقلية على مستوى حي حلايمي بخميس مليانة.

مستغلين مسكن أحدهما في التخزين والبيع، كما تمت عملية تفتيش المسكن المشبوه، بعد الحصول على إذن قضائي من النيابة المختصة.

وكللت توقيف أحدهما مع حجز 1231 قرص مهلوس من أنواع مختلفة، منها كمية ذات منشأ أجنبي.

وكذا ثلاثة قارورات تحتوي محلول مهلوس، إلى جانب ضبط سلاحين أبيضين (ساطورين)، هواتف نقالة ومبلغ مالي.

فيما أفضت الأبحاث والتحريات الموسعة بشأن القضية، من توقيف شريكه الذي ضبط متلبسا بحيازة خمسة كبسولات مهلوسة.

بالإضافة الى سلاح أبيض، قاطع ورق ( كيتور)، مبلغ مالي من عائدات بيع هذه المواد وهاتف نقال.

المشتبه فيهما، صدر بشأنهما أمر إيداع بالمؤسسة العقابية، بعد تقديمهما أمام الجهة القضائية المختصة بمحكمة خميس مليانة.