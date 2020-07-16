عين الدفلى: توقيف مروّج الخمور وحجز 2856 قارورة بخميس مليانة   

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة الشرطة القضائية بخميس مليانة بولاية عين الدفلى من حجز 2856 وحدة خمر من مختلف العلامات والأحجام.

العملية مكنت من توقيف مروجها البالغ من العمر36 سنة، المعروف بسوابقه القضائية في المجال الإجرامي المذكور.

وجاءت العملية بناء على استغلال معلومات وردت ذات الفرقة، مفادها قيام أحد الأشخاص بجلب كمية من الخمور بطريقة غير شرعية بإستعمال شاحنة نفعية من أجل ترويجها لاحقا.

ليتم على ضوء هذه المعطيات الترصد للمعني قصد توقيفه متلبسا بجرمه، حيث كللت مساء يوم 15 من الشهر الجاري من توقيفه على مستوى المدخل الشرقي لمدينة خميس مليانة.

وعقب تفتيش الشاحنة تم العثور بداخلها على كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ 2856 وحدة خمر.

أين تك تحويل المعني بمعية وسيلة النقل المستعملة في نشاطه الإجرامي إلى مقر المصلحة لإستكمال التحقيق اللازم.

للإشارة، المعني تم تقديمه اليوم أمام مصالح العدالة بخميس مليانة التي خصته بأمر إيداع.