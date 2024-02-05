عين الدفلى: توقيف مروّج الخمور وحجز 3760 قارورة خمر

تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بعين الدفلى من حجز 3760 وحدة من المشروبات الكحولية و أوقفت مروجها.

القضية تمت بعد استغلال لمعلومات وردت الى الفرقة تفيد بقيام أحد الاشخاص بنقل و تخزين كمية معتبرة من المشروبات الكحولية بالجهة الشرقية للولاية. بعد إتخاذ الاجراءات القانونية ، كللت التحريات بتوقيف أحد المروجين و ضبط 3760 وحدة خمر كانت بصدد بيعها بطريقة غير شرعية.

كما قامت الفرقة بإنجاز ملف جزائي عن القضية و أحيل المشتبه فيه على الجهات القضائية.