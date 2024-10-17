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عين الدفلى: توقيف مروّج المهلوسات وحجز 2250 قرص

بقلم أمينة داودي
عين الدفلى: توقيف مروّج المهلوسات وحجز 2250 قرص
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تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بخميس مليانة ولاية عين الدفلى من الإطاحة بمروّج للمواد المخدرة.

وحجزت ذات المصالح، 2250 قرص مهلوس (بريقابالين)، وكمية من المخدرات بوزن 20 غرام و دراجة نارية تستعمل في النشاط الإجرامي.

العملية التي قامت بها الفرقة جاءت على إثر استغلال معلومات ميدانية عن نشاط شخص في ترويج المؤثرات العقلية و المخدرات. و بعد تحريات ميدانية كللت جهود عناصر الفرقة بتوقيف المشتبه فيه الذي كان بصد ترويج سمومه بقطاع الإختصاص.

وتحت إشراف النيابة المختصة، تم تفتيش مسكنه، اين ضبطت كمية الآقراص المهلوسة و المخدرات سالفة الذكر. ليتم إحالة المشتبه فيه أمام الجهة القضائية المختصة.

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