عين الدفلى: توقيف مروّج المهلوسات وحجز 2250 قرص

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بخميس مليانة ولاية عين الدفلى من الإطاحة بمروّج للمواد المخدرة.

وحجزت ذات المصالح، 2250 قرص مهلوس (بريقابالين)، وكمية من المخدرات بوزن 20 غرام و دراجة نارية تستعمل في النشاط الإجرامي.

العملية التي قامت بها الفرقة جاءت على إثر استغلال معلومات ميدانية عن نشاط شخص في ترويج المؤثرات العقلية و المخدرات. و بعد تحريات ميدانية كللت جهود عناصر الفرقة بتوقيف المشتبه فيه الذي كان بصد ترويج سمومه بقطاع الإختصاص.

وتحت إشراف النيابة المختصة، تم تفتيش مسكنه، اين ضبطت كمية الآقراص المهلوسة و المخدرات سالفة الذكر. ليتم إحالة المشتبه فيه أمام الجهة القضائية المختصة.