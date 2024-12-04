عين الدفلى: توقيف مروّج مخدرات وحجز كمية معتبرة من المهلوسات

تمكنت فرقة البحث و التدخل بأمن ولاية عين الدفلى من توقيف شخص من مروّجي المواد المخدرة. ضبط بحوزته 1091 قرص مهلوس و حوالي 90غ من الكيف المعالج.

عملية توقيف المشتبه فيه تمت بعد ورود معلومات عن قيام شخص بجلب كمية من المواد المخدرة من غرب البلاد لغرض ترويجها بإقليم الولاية. أين تم إعداد خطة أمنية محكمة، حيث تم توقيفه بإحدى بلديات غرب الولاية متلبسا بحيازة 1076 قرص مهلوس و87غ من الكيف المعالج، ليتم تحويله إلى مقر الفرقة لمواصلة إجراءات التحقيق، وتحت إشراف النيابة تم تفتيش مسكن المشتبه فيه، أين عُثر به على 15 قرص مهلوس و قطع من الكيف المعالج.

تم انجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه أحيل بموجبه على الجهة القضائية المختصة.