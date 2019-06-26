عين الدفلى.. توقيف مقاول بسبب إستعمالة إسمنت منتهي الصلاحية في أشغال التهيئة

أوقفت مصالح الامن بولاية عين الدفلى مقاولا بسبب استعمالة اسمنت منتهي الصلاحية في اشغال التهيئة كان يشرف عليها بمدينة خميس مليانة.

القضية تمت امس بعدما قام أحد المواطنين يقطن بشارع غيدة بن يوسف في خميس مليانة بولايةعين الدفلى.

اين تتم تهيية الطريق من طرف المقاول “ص” بنشر منشور على الفايسبوك مع صورة لكيس اسمنت الطباعة المخصص لتهيية الرصيف بتاريخ منتهي الصلاحية منذ ثلاث سنة2016 .

و على إثر المنشور قامت مصالح الأمن بتتبع الأشغال و تم توقيف شاحنة المقاول محملة بمائة كيس من اسمنت الطباعة منتهية الصلاحية سنة 2016، حيت تم توقيف سائق الشاحنة ورئيس المشروع.