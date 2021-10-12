عين الدفلى: توقيف ممرض بحوزته بطاقات تلقيح ضد كورونا مزوّرة

تمكنت مصالح أمن دائرة مليانة، من شل النشاط الإجرامي لممرض تابع لقطاع الصحة بالولاية يشغل منصب عون تخدير و إنعاش بإحدى المؤسسات العمومية الإستشفائية. تورط في ممارسات غير شرعية تتعلق بمهنة الطب. مع اختلاس أموال عمومية.

وفي بيان لأمن ولاية عين الدفلى، فإن عملية الإطاحة جاءت عقب إستغلال معلومات تتعلق بنشاطه المشبوه ذو الصلة بعمليات الإجهاض. حيث أوقف بمدينة مليانة على متن سيارته متلبسا بحيازة كمية من المستلزمات الطبية. أدوية مختلفة الأنواع.

بالإضافة الى أختام تخص إحدى المؤسسات العمومية للصحة الجوارية بالولاية و كذا أطباء، وصفات طبية ممهورة على بياض بختم بعض الأطباء، وصفات طبية وشهادات طبية بها ختم مؤسسات عمومية استشفائية بالولاية، بطاقات تلقيح خاصة بكوفيد 19 ممهورة على بياض.

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وكذا شهادات فحص خاصة بالأطفال ممهورة بختم إحدى أطباء الولاية، استمارات علاج تتعلق بإدارة الضمان الإجتماعي بخصوص العلاج الطبي ممهورة على بياض بختم أحد أطباء الولاية، شهادة مخبر ممهورة بختم احد أطباء الولاية.

واضاف البيان، أن المشتبه فيه قدّم أمام الجهة القضائية المختصة لدى محكمة مليانة بموجب ملف جزائي، أين خص بأمر إيداع لأجل جنحة الممارسة غير الشرعية لمهنة الطب، جنحة التحصيل بغير حق على أختام صحيحة و مطبوعات خاصة بإدارات عمومية و إستعمالها، جنحة تقليد ختم خاص بإدارة عمومية و جنحة إختلاس أموال عمومية.

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