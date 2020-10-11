عين الدفلى: توقيف 295 شخص خلال شهر سبتمبر

نفذت مصالح أمن ولاية عين الدفلى 50 عملية مداهمة واسع النطاق خلال شهر سبتمبر 2020، كللت بتوقيف 295 شخص.

وحسب بيان أمن ولاية عين الدفلى، فقد تم توقيف هؤلاء لأجل قضايا إجرامية مختلفة تورطوا فيها.

واندرجت العمليات المذكورة ضمن إطار مواصلة تنفيذ المخطط الأمني الوقائي المسطر من طرف أمن الولاية لمحاربة ومحاصرة الجريمة بمختلف صورها.

وقد شملت مدن مختلفة استهدفت 332 شارع وحي، تم تحديدها مسبقا باعتبارها بؤرا للإجرام.

وسمحت بتفقد هوية وتعريف 1280 شخص من مختلف الفئات العمرية، ذكورا و إناثا، وكذا إخضاع 609 مركبة، بما في ذلك دراجات نارية.

وكللت بتوقيف 295 شخص، من بينهم أشخاص تورطوا في وقت سابق في قضايا إجرامية مختلفة.

والبعض الآخر تبين أنهم محل بحث من طرف الجهات القضائية بموجب أوامر قضائية منها أوامر بالقبض وأوامر بالحبس عن طريق الإكراه البدني.

إلى جانب قرارات وأحكام نهائية بالحبس، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم فور توقيفهم.