عين الدفلى: توقيف 3 أشخاص تسببوا في بتر رجل أحد المواطنين

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بأمن ولاية عين الدفلى 3 أشخاص، بتهمة ضلوعهم في قضية الإعتداء على ضحيتهم المقيم بنفس المدينة، بواسطة أسلحة بيضاء، تسببت له في بتر أحد أعضائه.

المشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 26 و31 سنة، ويقيمون بمدينة عين الدفلى.

تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 07/09 الماضي أين استقبلت مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة الإستشفائية العمومية مكور حمو شخص يبلغ من العمر 26 سنة مصاب على مستوى الكتف ورجله اليمنى.

ليتم تحويله إلى مستشفى فرانز فانون بالبليدة و من ثم إلى مستشفى بوزريعة بالجزائر العاصمة نظرا لخطورة إصابته، أين تم بتر رجله المصابة.

لتباشر ذات الفرقة تحقيقاتها المعمقة بالتنسيق مع نيابة الجمهورية لكشف ملابسات القضية، التي أسفرت بتحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

تم إخضاعهم للتحقيق الذي بين إعتدائهم على الضحية على مستوى حي الإخوة شريفي بعين الدفلى بواسطة أسلحة بيضاء (سيوف وسكاكين).

وتعرض الضحية لإصابات على مستوى ساقه اليمنى وكذا بطعنه على مستوى كتفه الأيسر وهذا بحكم خلافات بينهم وبين الضحية.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى، الذي أحالهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى نفس المحكمة، أين خصهم بأوامر إيداع في انتظار محاكمتهم لاحقا.