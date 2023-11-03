عين الدفلى : توقيف 3 أشخاص نصبوا على مسن بإستخدام الطلاسم بجليدة

أوقفت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة جليدة بولاية عين الدفلى، ثلاثة أشخاص في قضايا نصب طالت شخصين طاعنين في السن.

ويضيف بيان ذات المصالح ان عملية توقيف المشتبه فيهم تمت بعد فتح تحقيق إثر تلقي شكوى من شخص مسن لتعرضه للنصب بإستعمال طرق إحتيالية على غرار تعويذات الشعوذة و طلاسم من طرف مجهولين على مستوى السوق الأسبوعي لذات المدينة أين حاولوا سلبه مبلغ مالي.

ليتم بعدها مباشرة التحريات الميدانية التي كللت بتحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم بعد وقت وجيز، أين تبين أنهم قاموا بالنصب على شخصين طاعنين في السن وبنفس الأسلوب الإجرامي.

الموقفون أنجز ضدهم ملف جزائي عن قضية النصب وأحيلوا بموجبه على محكمة عين الدفلى.