عين الدفلى: توقيف 3 أشخاص واسترجاع أكثر من مليار سنتيم بخميس مليانة

تمكنت، فصيلة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثالث بخميس مليانة ولاية عين الدفلى. من فك لغز قضية سرقة من داخل مسكن طالت مبلغ مالي معتبر وبعض الأغراض.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم توقيف ثلاثة أشخاص، يقيمون بخميس مليانة. تتراوح أعمارهم ما بين 22 سنة و 34 سنة. وتعود الوقائع إلى يوم 09 أوت الجاري، أين تقدم الضحية إلى الأمن مودعا شكوى رسمية جراء تعرضه للسرقة من داخل منزله الواقع بحي لكادات بخميس مليانة. خلال فترة غيابه التي كانت لفترة قصيرة. طالت مبلغ مالي قدره 1 مليار و415 مليون سنيتم. وكذا مجوهرات تخص ابنته ومفتاحي تشغيل مركبتين.

، التحريات الميدانية المكثفة، مكنت عناصر الشرطة، كمرحلة أولى، من تحديد هوية و توقيف منفذ العملية واسترجاع مبلغ مالي قدره 50 ألف دج إثر تفتيش مسكنه. ليتم توقيف شخصين آخرين وفق خطة أمنية محكمة، ضبط بحوزة أحدهما مبلغ 1 مليار و 106 مليون سنيتم. تمثل دورهما في إخفاء المبلغ المستولى عليه المسلم لهم من طرف شقيق منفذ العملية، الذي يبقى في حالة فرار.

وأضاف البيان، أن المشتبه فيهم الموقوفون، قدموا أمام الجهة القضائية المختصة بخميس مليانة أمس الخميس لمحاكمتهم