عين الدفلى.. توقيف 3 أشخاص وحجز 14 كلغ كيف

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بأمن ولاية عين الدفلى، من توقيف 3 أشخاص من شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات، مع ضبط أكثر من 14 كلغ من الكيف المعالج، إضافة إلى 3 مركبات تستعمل في تنقلات أفراد الشبكة.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، العملية هي ثمرة خطة أمنية محكمة ارتكزت على جهود استعلامية وتحريات ميدانية مكثفة عن نشاط شبكة إجرامية وطنية تقوم بالمتاجرة في المخدرات عبر عدة ولايات من الوطن.

وكلِّلت الجهود، تحت إشراف نيابة الجمهورية المختصة، برصد وتوقيف 3 أشخاص بالجهة الغربية للولاية. على متن ثلاث مركبات تستعمل في نشاطهم الإجرامي مع ضبط 132 صفيحة كيف معالج بوزن 14 كلغ و440 غرامًا.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهة القضائية المختصة بموجب ملف جزائي.