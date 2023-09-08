عين الدفلى.. توقيف 3 شبان حاولوا سرقة قطع من السكة الحديدية ببومدفع

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ لأمن دائرة بومدفع بولاية عين الدفلى من إحباط محاولة سرقة قطع حديدية خاصة بالسكة الحديدية، مع توقيف ثلاثة أشخاص متلبسين بجرمهم يقيمون بولاية مجاورة، أعمارهم تتراوح ما بين 20 و 35 سنة.

بتاريخ 04 سبتمبر الجاري، في حدود الساعة الرابعة صباحا، أثناء دوريات تأمينية لقوات الشرطة على مستوى حي المحطة ببلدية بومدفع. لفت إنتباههم قيام ثلاثة أشخاص بتحميل قطعة حديدية كبيرة الحجم خاصة بالسكة الحديدية على متن شاحنة كبيرة. و ذلك بإستعمال عربة يدوية و وسائل أخرى مع استغلال ظرف الليل، ليتم محاصرتهم و توقيفهم. أين تبين أنهم كانوا بصدد سرقة قطع حديدية كبيرة الحجم خاصة بالسكة الحديدية بعد التخطيط المسبق لمشروعهم الإجرامي. الذين استعانوا فيه بشاحنة و وسائل أخرى تم حجزها بعين المكان، مع استرجاع أربعة قطع حديدية كبيرة.

المشتبه فيهم تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم بالتنسيق مع نيابة الجمهورية المختصة، مع تقديمهم يوم أمس أمام الجهة القضائية المختصة لدى محكمة مليانة.