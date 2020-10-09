عين الدفلى: توقيف 3 مروجين للمؤثرات العقلية من بينهم فتاة

تمكن الأمن الحضري الرابع بخميس مليانة، في عين الدفلى، من وضع حد لنشاط ثلاثة مروجين للمؤثرات العقلية من بينهم فتاة.

وحسب بيان المصالح الأمنية، اليوم الجمعة، فإن الإطاحة بالمعنيين جاء اثر استغلال معلومات تحصلت عليها المصلحة.

وتفيد المعلومات بقيام مجموعة أشخاص من بينهم فتاة بترويج الأقراص المهلوسة على متن مركبة بحي الكاليتوس بالمدينة.

وتطلب الأمر إعداد وتنفيذ خطة أمنية محكمة من خلال ترصد تحركاتهم، أتبعت بنصب كمين بمدخل ذات الحي.

وتم توقيف المركبة التي كان على متنها المشتبه فيهم الذين تم ضبطهم متلبسين بحيازة 24 قرص من أنواع مختلفة.

إضافة إلى سلاح أبيض ممثلا في سكين كبير الحجم، ومبلغ مالي يعد من عائدات الترويج.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام مصالح العدالة بعد استكمال إجراءات التحقيق اللازمة.