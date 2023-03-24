عين الدفلى: توقيف 4 أشخاص حاولوا سرقة السكة الحديدية ببومدفع

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة بومدفع في ولاية عين الدفلى، من إحباط عملية سرقة و تخريب ممتلكات عمومية مع توقيف 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 24 و33 سنة، ينحدرون من بومدفع، و كذا إسترجاع الأغراض محل السرقة.

الوقائع تعود إلى ظهيرة يوم 22 مارس الجاري، أين لفت انتباه عناصر ذات الفرقة الذين كانوا في دوريات تأمينية على مستوى حي الحامول ببومدفع وجود أربعة أشخاص بصدد نزع و سرقة قطع حديدية متفاوتة الأحجام خاصة بالسكة الحديدية و تحميلها على متن شاحنة صغيرة تم استحضارها للغرض، ليتم على الفور تطويقهم و توقيفهم بعين المكان، أين اتضح استهدافهم عدة أغراض تخص السكة الحديدية، كما تم ضبط و حجز بعين المكان دراجة نارية و أخرى هوائية تخص المشتبه فيهم.

بعد إستكمال إجراءات التحقيق بشأن القضية، أنجز ملف قضائي ضد المشتبه بهم، قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة مليانة التي خصتهم بحكم يقضي بعام حبس نافذة و غرامة مالية مع الإيداع.