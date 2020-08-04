عين الدفلى: توقيف 4 أشخاص وحجز 4833 قارورة خمر بسيدي لخضر 

تمكنت مصالح الأمن بسيدي لخضر في عين الدفلى من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و39 سنة.

خلال العملية تم حجز 4833 وحدة خمر من مختلف الاصناف والأحجام، إلى جانب شاحنة وسيارة خاصة، كانتا تستعملان في نشاطهم.

العملية جاءت إثر استغلال معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص ذو سوابق قضائية في مجال المتاجرة في الخمور بطريقة غير قانونية.

واسفرت العملية من تحديد هوية المشتبه به توقيفه مؤخرا على متن سيارة خاصة بمدينة خميس مليانة رفقة شخص آخر.

وعقب تفتيش المركبة تم ضبط كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ 4833 وحدة خمر من مختلف الأنواع والأحجام.

ليتم تحديد هوية سائق الشاحنة الذي فر من كمين الشرطة، وتوقيفه بمعية شقيقه مالك الشاحنة بعد أن تبين صلتهما بهذا النشاط الإجرامي.

تم تقديم الأشخاص الموقوفين بموجب إجراءات المثول الفوري أمام الجهة القضائية المختصة التي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.