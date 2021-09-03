عين الدفلى: توقيف 5 أشخاص اثنين منهما مسبوقين قضائيا وآخر محل بحث

نفذت قوات الشرطة لولاية عين الدفلى عمليات مداهمة لمحاصرة الجريمة تزامنا وعطلة نهاية الأسبوع.

وشملت هذه الأخيرة مدن العطاف، عين الدفلى، خميس مليانة ومليانة. استهدفت عدة أماكن مشبوهة بالشوارع والأحياء.

وأسفرت عن توقـيـف 5 أشخاص، اثنان منهم على مستوى مدينة خميس مليانة بعدما تبين أنهما مطلوبان للعدالة بموجب أوامر قضائية. شخص واحد على مستوى العطاف كان محل بحث لأجل قضية سرقة تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض.

فيما تم توقيف شخص بعين الدفلى متلبسا بحيازة سلاح أبيض بدون مبرر شرعي، وآخر بمليانة كان محل بموجب أمر قضائي.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص سالفي الذكر وفقا لما تقتضيه كل حالة.