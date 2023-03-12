عين الدفلى.. توقيف 5 اشخاص وحجز 835 قرص مهلوس بالعطاف

حجز أفراد الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بالعطاف، كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة وتوقيف شبكة منظمة كانت تنشط في ترويجها.

العملية جاءت بعد ورود معلومات لعناصر الدرك الوطني مفادها وجود اشخاص يقومون بترويج المهلوسات بحي سيدي بوعبيدة ببلدية العطاف ضمن شبكة اجرامية منظمة.

ليتم بعدها وضع خطة محكمة وتشكيل دوريات، في عملية افضت على حجز 835 قرص مهلوس بمختلف الأنواع ومبالغ مالية من عائدات الترويج وتوقيف خمسة اشخاص.

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