عين الدفلى: توقيف 6 اشخاص زرعوا الذعر والرعب بالعبادية

أوقفت مصالح الشرطة ببلدية العبادية 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 سنة، يقيمون بنفس المدينة، لتورطهم في قضية تكوين عصابة أحياء و التعدي على المواطنين وزرع الرعب في نفوسهم.

وتعود وقائع القضية الى يوم 24 ماي على الساعة 23.45، اين قام المعنيون رفقة اخرين بالإعتداء على مواطنين بحي التضامن بالعبادية بإستعمال أسلحة بيضاء مختلفة. ليتم توقيف المشتبه فيهم تباعا.

أين تم ضبط أسلحة بيضاء من أصناف و أحجام مختلفة، منها سيفين تقليديي الصنع وخناجر وكذا أقراص مهلوسة، كما صدر بحق 4 موقوفين أمر إيداع، فيما وضع البقية تحت الرقابة القضائية بعد تقديمهم أمام مصالح العدالة.

وذلك عن جنحة الإنخراط و المشاركة في عصابة أحياء، إقتحام حرمة مسكن، التحطيم العمدي لملك الغير، الضرب والجرح العمدي بالسلاح أببيض، الإخلال بالنظام العام وحيازة أسلحة بيضاء محظورة بدون سبب شرعي.