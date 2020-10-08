عين الدفلى: توقيف 7 أشخاص من بينهم 5 مبحوثين قضائيا

تمكن أمن عين الدفلى من توقيف 7 أشخاص، من بينهم 5 مبحوثين قضائيا، في عملية مداهمة لأوكار الجريمة بخميس مليانة.

وتندرج العملية ضمن إطار مواصلة سلسلة المداهمات المبرمجة في سياق المخطط الأمني الوقائي المسطر من طرف أمن ولاية عين الدفلى.

ومست العملية 8 أحياء بالمدينة المذكورة، إضافة إلى عدد من شوارعها وساحاتها العامة.

وقد سمحت بتفقد هوية وتعريف 50 شخص من مختلف الفئات العمرية كذا إخضاع 40 مركبة، بما في ذلك دراجات نارية.

الأشخاص الموقوقون تورط 5 منهم سابقا في قضايا إجرامية مختلفة وتبين أنهم محل بحث من طرف الجهات القضائية.

ومن بين هؤلاء الأشخاص واحد منهم يقيم ببلدية سيدي لخضر صدر في حقه لوحده 06 أوامر وأحكام قضائية.

أما الشخصين المتبقين، فأحدهما ضبط متلبسا بحيازة كمية من المخدرات والثاني كان يقود مركبته تحت تأثير الخمر وضبط بحوزته سلاح أبيض.

للإشارة، أقحم خلال هذه المداهمة عدد معتبر من قوات الشرطة من مختلف المصالح والفرق التابعة لأمن ولاية عين الدفلى.

كما تم خلال العملية إشراك عناصر من مصالح الدرك الوطني والجمارك الجزائرية.