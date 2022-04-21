عين الدفلى: جريحين في حادث مرور بالطريق السيار

أصيب شخصين بجروح في حادث مرور، وقع اليوم الخميس، بالطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين بلديتي خميس مليانة و بومدفع بولاية عين الدفلى.

وحسب ما أفادت به مصالح الدرك الوطني، فإن الحادث وقع بالضبط في قمة عين تفيف إتجاه الجزائر، حيث أسفر عن إصابة شخصين بجروح.

هذا وتتواجد أفراد فصيلة الطريق السيار ببومدفع في عين المكان للقيام بالإجراءات اللازمة.

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