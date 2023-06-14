عين الدفلى : جلسة خمر تنتهي بجريمة قتل بخميس مليانة

شهدت مدينة خميس مليانة بحر هذا الاسبوع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب عشريني بعدما لفظ انفاسه داخل غابة سوفاي.

مصادرنا افادت بأن اكتشاف الجريمة جاء بعد طلب الجاني من اخيه مرافقته الى الغابة المذكورة سالفا من اجل البحث عن محفظته التي اضاعها هناك.

ليكتشف الاخ جثة شاب مرمية غير بعيد عن مكان بحثهما و يتوجه الى مصالح الدرك الوطني من اجل التبليغ يوم امس ، لتباشر بعدها التحقيقات ويظهر ان اخ المبلغ هو الجاني.

حيث اظهرت نتائج تشريح الطب الشرعي والتحقيقات بينت ان وقت الوفاة كان يومين قبل يوم التبليغ ، اين قام الجاني بطعن الضحية عدة مرات وفي انحاء مختلفة من جسمه اثناء جلسة خمر بالغابة و ذلك بعد اختلافهما في موضوع اثار حفيظته

عناصر الدرك الوطني اوقفت الجاني وتم تقديمه الى المصالح القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية