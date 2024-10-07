عين الدفلى: حجر 8500 وحدة شمة مجهولة المصدر و200 لتر زيت الزيتون

تمكنت شرطة العبادية بعين الدفلى من حجز 8500 وحدة شمة مجهولة المصدر و مايقارب 200 لتر زيت الزيتون دون وسم

القضية تمت استغلال لمعلومات عن قيام أحد الأشخاص ببيع مواد تبغية غير مرخصة و مجهولة المصدر. حيث أسفرت التحريات و الأبحاث الميدانية عن ضبط بمحله التجاري المخصص لبيع المواد التبغية كمية من مادة الشمة مجهولة المصدر وبدون فوترة. بالإضافة كذلك إلى كمية من مادة زيت الزيتون بدون وسم و بيانات المنتوج.

مع استيقاف شريكه في القضية، حيث بلغت كمية مادة الشمة المحجوزة أكثر من 8500 وحدة شمة بمختلف الأنواع. و ما يقارب 200 لتر زيت الزيتون معبأ في قارورات بدون وسم أو بيانات تجارية للمنتوج. كما تم ضبط قارورات بلاستيكية موجهة لتعبئة زيت الزيتون من مختلف السعات.

المشتبه فيهما أنجز ضدهما ملف جزائي و قدما بموجبه أمام الجهة القضائية المختصة.