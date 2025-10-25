عين الدفلى.. حجز أزيد من 3 قناطير لحوم حمراء فاسدة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة العامة بالتنسيق مع فرقة قمع الغش بمديرية التجارة، من ضبط وحجز 03 قناطير و 37 كلغ لحوم حمراء (رؤوس أبقار و أحشاء)، غير صالحة للاستهلاك البشري.

وحسب بيان لمصالح شرطة ولاية عين الدفلى، الكمية تم ضبطها على متن شاحنة تبريد، بناءً على معلومات. مفادها نقل كمية من اللحوم في ظروف غير ملائمة، وذلك بالمدخل الغربي لمدينة عين الدفلى.

حيث بعد توقيف الشاحنة و تفتيشها تم العثور على كمية من اللحوم، بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري. تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف مع حجزها و إتلافها .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور